Jeune Chambre Economique COMPIÈGNE

Association Loi 1901, la Jeune Chambre Economique de Compiègne (JCE de Compiègne) est affiliée à la Jeune Chambre Economique Française (JCEF) et à la Junior Chamber International (JCI), grand réseau international de "jeunes citoyens entreprenants".



Notre association réunit des jeunes de 18 à 40 ans désireux d'agir pour leur cité.



C'est aussi le 1er mouvement de formation des jeunes à la prise de responsabilités.



La JCE de Compiègne est à l'origine de nombreuses actions dans la ville : Le parcours du coeur, le Salon de l'Enfance, La Foire aux Vins et aux Fromages, Le Picar'in Live, etc ...



Nous sommes à votre disposition pour vous présenter notre association, ses buts et ses actions.



Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à cette adresse : compiegne@jcef.asso.fr



A très bientôt !