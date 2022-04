Amélie PAGNIER

Je viens d'obtenir une licence professionnelle en Ressources Humaines et je suis en recherche active pour un poste d'assistante Ressources Humaines, administration du personnel, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations sur mon parcours.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Paie

Ressources humaines

Gestion du personnel

Fiche de paie