Amélie PAINVIN-CASANOVA

Après diverses expériences de management et de commerce, j'ai rejoins l'entreprise familiale d'importation automobile. Comme dans toutes les PE les tâches sont multiples et variées : comptabilité, administratif, communication...ce qui me permet de développer différents domaines de compétence.







Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Décoration

Management

Direction générale