Hélène ANFREY

Mars 2014 à ce jour: Chargée de Recrutement et des Relations Ecoles

McKinsey & Company - Paris



Mai 2013 à Mars 2014: Chargée de Recrutement et des Relations Ecoles

MAIF - Paris

- Sourcing et tri de CV

- Réalisation d'entretiens de recrutement individuels et collectifs et rédaction de compte-rendu

- Déplacement et animations forums



Septembre 2010 à décembre 2012: Chargée de mission RH spécialisé Corporate

BNP Paribas Leasing Solutions - La Défense

en parallèle d'un Master 1 puis d'un Master 2 RH préparés à l'IGS Paris.



Projets RH Talent internationaux:

- Préparation de la Talent Review

- Talent Development Program



Formation des Hauts Potentiels Monde

- Participation au Talent Development Program

- Recueil des besoins et proposition des formations aux RH Monde

- Sélection et inscription des candidats



Recrutement:

- Rédaction et diffusion d'offres d'emploi

- Tri et dispatching des candidatures auprès des opérationnels

- Réalisation d'entretiens de recrutement

- Réalisation de statistiques recrutements



Gestion de carrière:

- Gestion administrative des transferts, détachements et recrutements

- Rédaction des contrats de travail

- Recrutement des intérimaires et des stagiaires

- Recrutement des auxiliaires de vacances

- Reporting et tableaux de bord



Novembre 2009 à Septembre 2010 : Assistante RH -BNP Paribas - Paris

- prise de rendez-vous

- gestion des agendas

- rédaction des contrats de travail



Septembre 2008 à juin 2009: Chargée de Recrutement et Relations Ecoles

Caisse d'Epargne Normandie - Caen

en parallèle d'une Licence Management des Entreprises préparée à l'IAE de Caen



-rédaction des offres d’emplois et de stages,

-reception et trier des candidatures,

-réalisation des entretiens téléphoniques,

-sélection des candidatures,

-réalisation des entretiens collectifs et individuels,

-organisation des tests psychotechniques et des mises en situation,

-organisation des journées de formation,

-intervention dans les lycées, universités, forums et salons,

-recueil et analyse les besoins en matière de recrutement de stagiaires auprès des agences et services demandeurs,

-proposition les candidatures,

-gestion les dossiers stagiaires.



2007/2008: Chargée de Clientèle - AXA France



2006/2008: Négociatrice en immobilier - Century 21



Mes compétences :

Chargée de recrutement

Commerciale

Ecoute

Esprit d'initiative

Gestion de carrière

Gestion des talents

GPEC

Initiative

Recrutement

Ressources humaines

Sens du contact

Sens du contact humain