Amélie PAULET

A la suite de mon BTS Esthétique - Cosmétique, j'ai créé mon propre institut. J'utilisais et vendais des produits cosmétiques. La vente m'a de plus en plus attiré.

J'ai intégré la parfumerie afin de pouvoir vendre en B to C. Finalement, je me suis rendue compte que la force de vente et la négociation étaient ce vers quoi je voulais me tourner.

J'ai donc intégré la société PBI avec laquelle j'ai développé mes compétences de commerciale en B to B auprès des écoles, spa et instituts.

Aujourd'hui, j'aspire à faire progresser ma carrière commerciale ; apporter et développer mes connaissances afin de devenir l’ambassadrice d'une marque d'esthétique.

Je suis mobile et motivée, dynamique et curieuse.



Mes compétences :

Formation

Vente et négociation

Fidélisation client

Prospection commerciale

Gestion administrative