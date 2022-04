Amélie PEDE

Je m'appelle Amélie, j'ai 20 ans.

Je vis actuellement à Mons en Baroeul dans le Nord (59), bientot un déménagement est prévu près de perpignan



Je suis en 2ère année de DEUST animation et gestion des activités physique, sportives et culturelles à la faculté des sport de Lille 2 à Ronchin.

Je possède la formation BAFA qualification surveillance de baignade.



Je pratique du Basketball en club et je participe aussi à la vie de celui ci puisque j’entraîne une équipe de benjamines.



Mes compétences :

Animation

Basketball