Amélie PÉPIN

Riche de plus de cinq années d'interventions sociales et socioculturelles auprès d'un public très varié (enfants, adolescents, adultes et aujourd'hui personnes âgées) en France et à l'étranger, j'ai la volonté de m'investir dans un projet alliant des réseaux de partenaires locaux et les acteurs de terrain.

J'ai travaillé dans des établissement associatifs et privés et suis aujourd'hui en capacité de comprendre rapidement mon environnement professionnel. L'intervention sociale, la coordination de projets et d'équipes, le développement d'actions d'utilité publique sont les moteurs de ma vie professionnelle.

Après avoir parcouru un terrain très complémentaire je souhaite désormais me positionner sur des programmes d'accompagnement et de gestion de projets socioculturels et/ou d'insertion socioprofessionnel.



Mes compétences :

Gestion de projet

Politique de la ville

Relations sociales

Accompagnement social

Animation socioculturelle

Insertion socioprofessionnelle