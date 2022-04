Sylvain OLLIVIER

Sécurité, conditions de travail, qualité de vie au travail,… font plus que jamais partie intégrante des facteurs de compétitivité des entreprises d’aujourd’hui mais aussi et surtout celles de demain. Il est toujours temps de prendre ces sujets en main pour préserver la santé des salariés, du travail et de l’entreprise afin de garantir la pérennité de cet équilibre. C’est pour cela que j’apporte mon expertise : écouter, comprendre, conseiller les dirigeants et managers d’entreprises privées dans leurs missions, santé, sécurité, environnement, tant sur les aspects techniques que managériaux.



Mes compétences :

Conseil en management

Accident du travail

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Évaluation des risques professionnels

Risque chimique