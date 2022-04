Bonjour,



Jeune professionnelle issue d'une triple formation : licence d'anglais / master en Management / mastère spécialisé en gestion de projet, je suis aujourd'hui forte d'une expérience riche et variée, dans le public comme dans le privé, de 8 années.



J'ai travaillé dans divers secteurs (informatique de la sécurité sociale, banque/assurance, GMS, luxury event management, société de conseil, etc.) et dans divers milieux (public, privé, multiculturel), en France et à Monaco.



Je suis également jury lors de soutenance de thèses professionnelles sur les thématiques liées au project / program management.



Ma présence sur Viadeo se justifie par mon envie d'élargir mon réseau professionnel et aussi ma volonté de gagner en visibilité.



Amélie Perier



Mes compétences :

Qualité

Conseil

Gestion des ressources humaines

Yachting

Négociation

Recrutement

Vente

Management

Kaisen

Communication

Chef de projet