Amélie PERNIN

Au travers de mes diverses expériences scolaires et professionnelles, je me suis spécialisée en marketing, plus particulièrement dans le domaine cosmétique et pharmaceutique.

J' ai pu grâce à celles- ci apprendre le parcours d'un produit, mener à bien son développement et son lancement en passant par la formation ou les études de marché et la communication.

Sociable et enthousiaste, je possède de bonnes capacités relationnelles, je suis motivée par l'action !

Je recherche actuellement un poste en industrie pharmaceutique ou dermo-cosmétique dans le marketing et la gestion de projets



Mes compétences :

maitrise du logiciel R

Logiciel IMS

Études qualitatives

Marketing opérationnel

Étude de marché

Marketing stratégique

Industrie pharmaceutique

Développement produit

Gestion de projet

Coordination de projets

Lancement de produits

Physiologie

Statistiques

Microbiologie

Marketing relationnel

Études quantitatives

biologie cellulaire