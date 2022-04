Bonjour!

Récemment prise à l'Ecole Nantaise de Commerce en Licence Développement et Commerce International en alternance, je suis activement à la recherche d'une entreprise ayant un service export pour m'accueillir.

Mon projet professionnel de travailler à l'international mûri de plus en plus dans mon esprit et je souhaite grandement acquérir les compétences dans ce domaine.

Je propose ma dynamique, ma sociabilité et mes compétences à une entreprise Nantaise intéressée par un profil en contrat de professionnalisation!

Contribuez à mon projet et je pourrai également contribuer aux vôtres !

Amélie PERON



Mes compétences :

Microsoft Office

OpenOffice