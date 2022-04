Amélie PERON

Forte de plusieurs expériences de management en restauration et grande distribution britannique sur Paris ainsi qu'une expérience en tant que Barista en formation assistante manager à Londres, je souhaite ardemment me diriger vers le secteur de l'événementiel.



La formation de Gestionnaire de projets évènementiels que je débute en septembre nécessite une expérience professionnelle d'une durée minimum de 3 mois.



La formation étant entièrement à distance, je suis disponible immédiatement, selon vos besoins et extrêmement motivée.



Aussi, si cette offre correspond à vos besoin, je serais ravie d'échanger avec vous.



Mes compétences :

Food Safety

Stock Control

Continuous Improvement

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Fidélisation client

Microsoft PowerPoint

Management

Organisation d'évènements

Gestion de la relation client

Gestion financière

Adaptabilité

Planification

Implication

Gestion du stress

Gestion des stocks

Ressources humaines