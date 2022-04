Amélie PERRON

De nature dynamique, sociable, curieuse et organisée, le marketing et la communication sont des domaines dans lesquels je m'épanouis pleinement. Après plusieurs expériences variées dans ces domaines, cela fait plus de 4 ans que je travaille au sein du Groupe Danone , pour la marque Volvic, en tant que responsable communication externe.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Marketing

Communication

Relations Publiques

Gestion événementielle