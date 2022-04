Sylvain SIMON

HBJO Online aide les horlogers, bijoutiers, joailliers à développer leur visibilité et leurs ventes grâce à Internet. Nous leur construisons un site Internet clé en main et leur mettons à disposition une plateforme leur permettant de piloter leurs différents dispositifs marketing digitaux et points de contacts avec leurs clients : animation commerciale, newsletters, réseaux sociaux, blogs, avis clients, etc.



Mes compétences :

Web

Pilotage de projets

Ecommerce

Ebusiness

Emarketing

Communication

Internet