Amélie PETITJEAN

Diplômée de Sup'TG (école de commerce du groupe Neoma Business School Campus Reims), j'ai ensuite travaillé dans une agence de communication en tant que responsable commerciale et chef de publicité sur le développement d'une agence de comm' en ligne et le lancement d'une gamme de communication multimédia en pharmacie.

Dans une volonté d'indépendance et de gestion professionnelle et efficace de mon savoir faire, j'ai décidé de créer ma propre agence de communication à Reims en 2008 : APP Comm'Plus.

Nous proposons l'élaboration de tout support de communication et devenons votre prestataire complet en communication. Axés sur des solutions globales de communication, nous étudions vos besoins et élaborons votre plan communication.

En bref, besoin de : logo, plaquette, site web (de la simple vitrine au site e-commerce complet), affiches, flyers... Nous vous guidons vers l'obtention d'une communication efficace.

www.app-commplus.com : une solution globale, rapide et efficace

Aujourd'hui je complète mon parcours professionnel en étant formatrice en marketing, communication et gestion relation client auprès de Master essentiellement. APP Comm'Plus dispose de son numéro d'agrément formation depuis 2011.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Marketing

Web

Internet

Graphisme

E-commerce