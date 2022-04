Amélie PICARD

Bonjour,



Etudiante en Communication - Marketing.



Ce qui me caractérise : curiosité, partage, dynamisme, l'envie d'apprendre et de découvrir au quotidien !



Actuellement en recherche d'une alternance pour la rentrée de septembre sur le secteur de Lyon pour réaliser ma deuxième année de Master Management du Marketing et de la Communication.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign