Amélie PICARD

Prestations d'accompagnements individuels (bilans de compétences, recrutement, évaluation, accompagnement VAE et CQP, outplacement)



Animation de formations sur les techniques de management



Prestations d'accompagnements collectifs (conseiller et orienter les personnes, concevoir et animer des ateliers techniques de recherche d'emploi, négocier et mettre en oeuvre des plans de formations, organiser des événements pour optimiser les retours à l'emploi)



Gestion de projets (pilotage, élaboration des reportings,animation des commissions de suivi, management opérationnel)



Mes compétences :

Conseil

Ressources humaines

Développement commercial