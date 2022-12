Benoît LEFEBVRE

DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING



MANAGEMENT ET STRATÉGIE



- Définition, mise en œuvre et suivi de la stratégie marketing et commerciale (LT, MT, CT), du plan marketing stratégique au plan daction commerciale opérationnel.

- Fonction, DAS et MIX : positionnement et stratégie, segmentation, produit et service, politique tarifaire, canaux de distribution, force de vente et communication.

- Prospective et veille concurrentielle.

- Acquisition de partenariats, labels et certifications.

- Recrutement, formation, gestion et motivation de forces de ventes, déquipes techniques et administratives.

- Création de tableaux de bords, dindicateurs, doutils de suivi, analyse et mise en place de correctifs et de contrôle de la performance.

- Orchestrer et fédérer.

- Gestion de centres de profits, compte dexploitation, élaboration et gestion des budgets.



VENTE ET MARKETING



- Gestion des grands comptes, négociations stratégiques avec des interlocuteurs de haut niveau et dirigeants, appels doffres.

- Organisation et planification dactions commerciales, de séminaires, de formations et dincentives.

- Formation aux techniques de ventes, analyse transactionnelle, PNL.

- Création dune cellule téléopérateurs, du script aux outils de suivi.



ENVIRONNEMENT, QUALITES ET AUTRES COMPÉTENCES



- Environnement des services B to B.

- Comptabilité et gestion administrative, financière et RH.

- Achat, qualité et organisation.

- Analyse et synthèse.



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Management commercial

Management d'équipes

Management opérationnel

Management

Assurances collectives

Assurances de personnes

Protection familiale