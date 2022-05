Romain LE MOULEC

BNI est un réseau d’affaires d’un type particulier que l’on qualifie d’organisation de recommandations d’affaires. BNI est organisé en groupes de travail.



Les Membres des Groupes BNI sont des professionnels de tous secteurs d’activités ayant en commun un esprit positif et actif, une volonté de développer leurs ventes et d’aider les autres à faire de même ainsi qu’une ouverture d’esprit.



L’objectif est de faire de chacun un relais de développement pour les autres Membres de son Groupe. C’est un fonctionnement basé sur la solidarité, l’engagement et le professionnalisme.



En 2013, les Membres BNI ont échangé plus de 5,4 millions de recommandations d’affaires (mises en relation professionnelles) à travers le monde représentant un volume de plus de 6,5 Milliards de dollars (4,8 milliards d'euros).



Qui donne reçoit !…

…c'est le credo de nos matinées, de nombreux invités témoignent de leur intérêt pour la méthode (et les groupes). Après examen de leurs candidatures par les membres du comité pour déterminer si non-chevauchement d’activité et réelle implication sont dans l’esprit des futurs candidats, les Groupes choisissent les membres pour les rejoindre. 40 membres en moyenne composent les Groupes qui font beaucoup de business.



Envie de développer votre business par le bais de la recommandation d'affaire ? Alors contactez-moi et venez nous rejoindre car : "Nous changeons la manière dont le monde fait des affaires"