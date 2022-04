Amélie PICARD

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo.



Souhaitant commencer ma carrière professionnelle en Asie, j’ai fait le choix de venir m’installer à Hong Kong il y a maintenant plus d'1 an, ville au cœur d’une Asie en perpétuelle croissance.



Depuis plusieurs mois, j’ai la chance de travailler en collaboration avec la maison Christian Dior afin de mettre en place leur nouveau projet de merchandising sur toute l’Asie. Cette première expérience dans l’univers du luxe ne fait que renforcer ma motivation à m’investir au sein d’un secteur attrayant et extrêmement dynamique.



Mon poste actuel me permet d’acquérir chaque jour un peu plus de rigueur et d’intransigeance dans les différentes missions qui me sont confiées. Le caractère international de ce projet est pour moi une réelle valeur ajoutée, renforçant mon ouverture d’esprit et ma capacité d’adaptation à travailler avec différentes cultures.



Marketing

Gestion de projet

Communication