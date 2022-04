Amélie PINON

Expert Comptable indépendante depuis 11 ans, je suis actuellement implantée sur le département du Tarn.

Spécialisée en création et reprise d'entreprise, mes missions sont réalisées dans un cadre communicant en terme d'accompagnement et de conseils.



J'ai obtenu l'année passée mon Diplôme Universitaire de Transmission Optimisée d'entreprise (DU TEO) préparé à l'Université de Toulouse.

J'ai obtenu le master 2 Droit et Management Social de l'entreprise à l'université de Toulouse. Mon sujet de mémoire porte sur la place des femmes dans la société du 3ème millénaire. Les actions politiques et des associations auront-elles un impact sur l'intégration des femmes dans notre société ?



La formation continue me paraît indispensable pour faire ce métier avec toutes les compétences et connaissances nécessaire afin donner le meilleur conseil



Ainsi, mon expertise aura toutes les compétences pour aborder au mieux les problématiques rencontrées par les dirigeants et chefs d'entreprise.



"Une vision réactive de l'expertise comptable pour vous accompagner".



Mes compétences :

EXPERTISE COMPTABLE

Conseil