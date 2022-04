Amélie PINON

Psychologue clinicienne rattachée à un Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, j'exerce dans le champ de la pédopsychiatrie depuis septembre 2010. J'ai d'abord effectué un remplacement en maternité auprès d'une Equipe de Psychiatrie Périnatale et je travaille actuellement au sein d'un Centre Médico-Psychologique pour enfants et adolescents. J'ai également fait de la formation à l'attention de futures Puéricultrices.



Mes compétences :



Pratique clinique individuelle

•Accompagnement psychologique des personnes ;

•Evaluation du fonctionnement psychique, bilan psychologique ;

•Mise en œuvre de projets d’accompagnement personnalisés, soutien à l’environnement familial.



Pratique clinique groupale

•(Co) animation de groupes de parole ;

•(Co) animation d’ateliers d’expression.



Pratique clinique institutionnelle

•Travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau interinstitutionnel ;

•Animation de réunions, formation, accompagnement des équipes.