VOUS

Vous êtes un particulier, une collectivité, une société, une agence ou encore une association?

Vous cherchez à qui confier la réalisation de votre projet de communication?

Vous êtes à la recherche d'une graphiste?



MOI

Je m'appelle Amélie Piton et je suis graphiste indépendante installée à Toulouse (31).

Je suis passionnée par toutes les formes de créations graphiques et ai un goût prononcé pour l'édition et l'illustration.

Après une formation de 5 ans dans le domaine du design graphique, j'intègre en tant que graphiste différentes structures (association, studio de création, presse...). Forte de ces expériences, je propose aujourd'hui mon expertise afin de vous conseiller et de vous guider dans la mise en place d'une communication sur mesure. J'interviens sur place ou à distance pour des agences ou directement auprès des professionnels.

Mes maîtres-mots : dynamisme, créativité, curiosité, rigueur et passion...



Découvrez mes projets sur le site dédié :Array



Mes compétences :

Édition

Packaging

Illustration

Web design

Identité visuelle

Affiche