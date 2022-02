Magali BERGON

Diplômée de l'Ecole Supérieure des Arts Décoratifs (ESAD) de Strasbourg en Scénographie et Design, je travaille depuis 2007 en tant que designer d'objets et d'espaces.

J'ai évolué en agence, en entreprise et je suis actuellement designer indépendante à Toulouse. Je me tiens disponible pour répondre à vos besoins de collections d'objets ou de mobilier, pour la conception d'espaces (architecture d'intérieur, décoration, scénographie, événementiel ...) ou pour l'élaboration de cahiers de tendances et de visuels graphiques.



Mes compétences :

Autocad 2d et 3d

Solidworks

Adobe photoshop

Illustrator

Bon relationnel

Créative

Peinture

Graphisme

Dessin

Scénographie

Design

Sketch up

Motivation