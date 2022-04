Gérald BERGON

Actuellement militaire, je souhaite me reconvertir d'ici peu dans le milieu civil.

Je suis enthousiaste et aime travailler dans une ambiance détendue.

De par ma formation et la diversité des postes que j'ai tenus pendant ma carrière, j'ai un bon sens de l’adaptabilité.

J'ai le sens des responsabilités, j'en exerce au quotidien.

J'aime instruire et enseigner mes connaissances.

Breveté fédéral, j'entraine une équipe de rugby depuis plusieurs années.

Désireux de rester vivre dans les landes, je suis cependant mobile car détenteur du permis B (ainsi que A) et aimant conduire.



Mes compétences :

Enseignement

Adaptabilité

Réactivité

Organisation du travail

Gestion des ressources humaines