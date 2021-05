Géraldine BERGON

Le Coaching Fondamental est une formation de qualité qui permet d’acquérir des outils pour s’accompagner et accompagner les autres vers la transformation et la guérison.



Basée sur les principes de vie universels tels que le lâcher prise, l'effet miroir, la loi d’attraction, la non dualité… etc, elle intègre les outils habituels du coaching au service de l’accompagnement de la personne pour le développement de ses qualités et potentiel dans les divers cadres de vie .



Le coaching fondamental se veut être un enseignement pour une conscience nouvelle appliqué de façon structurée et pratique à votre évolution.



La pédagogie s’appuie sur des études de cas, de nombreuses mises en situation, et d’une pratique intense des outils durant et en dehors de la formation dans tous les champs de la vie privée, professionnelle, relationnelle, familiale…

Les outils sont transposables immédiatement sur le terrain.



Les objectifs sont de vous faire acquérir des compétences pour accompagner et coacher les personnes d’une manière progressive en tenant compte de vos objectifs personnels ou professionnels.

Et vous faire découvrir, approfondir et expérimenter les notions de la vie en tant que miroir de Soi, le lâcher prise et la non-dualité entre autres comme outils d’évolution et guérison.



POUR QUI ?



* Pour toute personne qui souhaitent devenir Coach de vie en Coaching Fondamental

* Pour toute personne en lien avec du public ( kiné, formateur, consultant, cadre, thérapeute … )

* Pour tous ceux qui souhaitent un changement dans leur vie personnelle ou professionnelle

* Pour tous ceux qui souhaitent accompagner

* Pour tout public qui souhaite acquérir des notions et valeurs de vie nouvelles





APPORTS



Vie privée



* Acquérir une nouvelle conscience de vie

* Intégrer les outils du coaching dans tous les domaines de sa vie : professionnel, familial, social

* Savoir créer des relations épanouissantes

* Retrouver sa liberté d’être

* Se réaliser



Compétences professionnelles



* Acquérir des techniques d’accompagnement et de coaching de la personne

* Maîtriser l’écoute active / la reformulation …

* Savoir poser des questions pertinentes qui permettent de repérer les informations nécessaires

* Recadrer – Etre capable de sélectionner que les informations importantes

* Définir et clarifier des objectifs

* Développer des outils de transformation afin de guérir les blessures et atteindre les objectifs



