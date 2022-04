Amélie PONCHET DURUPT

Depuis la fin de l'été 2011 j'ai suivi mon mari sur Compiègne, ville que je ne connaissais pas et que j'affectionne beaucoup maintenant.



Depuis mars 2012, j'ai rejoins une petite entreprise familiale dans laquelle j'évolue en tant qu'ingénieur d'études où je découvre un domaine que je ne connaissais pas : la construction et les études thermiques. Chaque jour je découvre et j'apprends de nouvelles choses, ce qui rend cette expérience très enrichissante.



Voici mon cursus :



J'ai un diplôme d'ingénieur généraliste en Système Industriel spécialisé dans la Sûreté de Fonctionnement et l'Environnement. J'ai fait en parallèle un master en Optimisation et Sûreté des Systèmes. A la suite de mon stage de fin d'étude que j'ai réalisé chez EDF R&D Clamart, j'ai commencé une thèse à l'Université de Technologie de Troyes au sein de l'équipe LM2S (Modélisation et Sûreté des Systèmes) intitulée "modélisation stochastique pour l'évaluation de politiques de maintenance des systèmes à dégradation graduelle" que j'ai soutenue fin novembre 2010. A la suite de ma thèse, j'ai été embauchée chez Alstom Saint-Ouen en tant que RAMS Engineer (Ingénieur FMDS - Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, Sécurité).



La réalisation de ma thèse m'a permis de développer mon esprit critique, mon sens de l'analyse et ma créativité afin d'étudier au mieux un problème avant d'en trouver un solution. De plus, cette expérience m'a offert l'opportunité de communiquer sur mes travaux de recherche dans des conférences internationales et m'a ainsi permis de développer ma pédagogie si utile pour une bonne communication. Cette pédagogie a aussi été mise à l'épreuve lors de mes interventions devant les étudiants en tant que chargée de Travaux Dirigés dans le cadre d'Unités de Valeurs de mathématiques.



Résumé de mes travaux de thèse :

La plupart des systèmes industriels évoluent dans un environnement dynamique, c'est-à-dire, un environnement soumis à des évolutions brusques telles que des changements de températures, de taux d'humidité ou encore de sollicitation du système. Ces changements ont des effets non négligeables sur l'évolution de la dégradation qui peuvent se traduire par une accélération du vieillissement. La considération de ces changements permet une modélisation plus réaliste de la dégradation et ouvre des perspectives quant à la stratégie de maintenance à adopter. Plusieurs politiques de maintenance conditionnelle sont proposées, dont les règles de décision de maintenance sont adaptées à la quantité d'information disponible et/ou considérée lors de la surveillance du système. L'intérêt de la prise en compte de ces informations est étudié à l'évaluation du coût des différentes politiques de maintenance pour lesquelles les actions de maintenance sont supposées parfaites.

Dans la pratique, les actions de maintenance ne permettent pas nécessairement une remise à neuf du système. Ainsi, une seconde étude porte sur des systèmes construits dans le but d'être au minimum opérationnels pendant une durée finie pouvant représenter une date limite d'assurance. A des modèles de maintenance imparfaite existants dans la littérature, plusieurs fonctions d'amélioration sont proposées pour modéliser les effets de la maintenance imparfaite. Une politique de maintenance systématique est alors envisagée et évaluée à horizon fini.



Mes compétences :

Anglais

Esprit critique

FMDS

Maintenance

Maintenance préventive

Modélisation

Organisée

Pédagogue

Persévérant

RAMS

Sureté

Sureté de fonctionnement

Pédagogie

Organisation