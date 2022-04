Amélie RABEL

De nature curieuse et passionnée par la communication et les nouvelles technologies, je me suis très rapidement tournée vers la communication digitale & le webmarketing : stratégie web, ligne éditoriale, création de contenus, gestion et animation de communauté sur les réseaux sociaux etc.



Après 3 ans d'étude en communication, marketing et publicité, je souhaite aujourd'hui développer des compétences transversales autour du management et de la gestion de projet. C'est chose faite !



Dynamique, réactive et motivée, j'aime travailler en équipe !



Mes compétences :

Webmarketing/E marketing

Communication

Emailing

Adwords

Webmastering / SEO

Référencement naturel

Gestion de projet

Publicité

Réseaux sociaux

Site internet

Référencement payant