Andralude CONCEPTION

Andralude est une agence de conception de jeux sur mesure pour entreprises et particuliers. Nous concevons :

- Des jeux de communication

- Des jeux pour l'événementiel

- Des jeux pour la publicité

- Des jeux pour le marketing et le webmarketing

- Des jeux pour le conseil et les projets de changement

- Des jeux de team building, d'intégration

- Des jeux pédagogiques



Nous concevons sur mesure sur tous supports ludiques :

- jeux de société, jeux de cartes, jeux de plateau

- jeux informatiques, simulations, serious games

- jeux pour le web, jeux mobiles

- jeux outdoor, jeux sportifs, jeux collaboratifs, jeux de construction

- ateliers ludiques

- quiz améliorés, quiz créatifs...

- jeux concours



Nos clients sont des Directeurs de la communication, des agences de communication, de publicité, d'événementiel, des organismes de formation ou encore des consultants.



La Valeur ajoutée Andralude :

- Des jeux pour vous différencier, pour surprendre et fidéliser vos clients

- Des jeux créatifs et efficaces

- Des projets simplifiés pour gagner du temps et satisfaire vos clients

- Des objectifs atteints grâce à une conception sur mesure maîtrisée par des ludistes professionnels

- Des supports matériels de qualité



Consultez-nous pour nous soumettre vos projets, obtenir un devis ou tout simplement pour que nous fassions connaissance !



Sylvia ROBERT 06 18 86 50 87

Directrice de la conception ludique

sylvia.robert@andragos.com



