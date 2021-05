AVR–CONCEPTION est un bureau d’études Technique indépendant spécialisé en Conception Mécanique & Structure métalliques.

Le dessin ainsi que la conception mécanique a toujours été notre passion, avant d’être notre métier.

C’est à ce titre que nous sommes amenés à gérer tout ou partie des projets de conception innovants et adaptés aux besoins de nos clients. C’est effectivement pour nos clients que nous bâtissons chaque jour des solutions et services d’excellence.

Spécialisé dans le domaine du dessin technique et de la conception 3D, AVR–CONCEPTION met à votre disposition son expertise afin de pouvoir répondre à vos besoins en matière de prestation de service.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Etudes et conception mécanique