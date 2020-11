Damien TAUNAY

De formation Ingénieur Bois, spécialisé construction et diplômé d’un master génie civil «Architecture Bois Construction » ( ENSTIB), je souhaite partager mes connaissances en ingénierie et construction bois, tout en continuant à développer mes compétences dans la construction.



Passionné par la construction bois et l’aspect architectural, je veux devenir un acteur dans la construction bois et le développement de nos villes.



Mes compétences :

Cadwork

RDM6

SolidWorks

Autodesk inventor

Acord BAT

Pleiade

MDBAT

Sketch up

Calcul de structure

Plan d'EXE

RFEM et RSTAB de Dlubal Software

Bar 2012