Amélie REPOSEUR

Actuellement étudiante en M2 Direction Stratégique des Ressources Humaines à l'IAE de Nancy et en alternance au sein du service Ressources Humaines de RTE Est.



Expériences :

*Stage de licence au sein de la direction régionale Peugeot à Nancy.

Missions : Recrutement de jeunes pour un CQP de technicien Peugeot et création d'un tableau de bord excel pour le suivi d'indicateurs qualité concernant tous les garages du Nord Est de la France.



*Stage de master au sein de Manduly Expert (TPE Nancéienne en plein développement qui s'est donné pour mission de mettre en relation des entreprises et des seniors)

Mission : Appuyer la chef d'entreprise dans le développement de l'activité (Site internet, process recrutement, communication ...)



*Alternance de septembre 2013 à septembre 2014 à RTE Est (Filiale d'EDF chargé de la maintenanc, du développement et de l'exploitation du réseau haute et très haute tension)

Mission : Appui pour les questions relatives au droit social, à l'application des accords d'entreprises, aux Instances représentatives du personnel (DP, CHSCT...). Recrutement des alternants pour la rentrée 2014 (19 alternants de niveau bac à bac+5)



N'hésitez pas à me contacter pour toute information !