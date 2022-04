Amélie RICCI

Missmac est une entreprise innovante créée en 2010, spécialisée dans le conseil, la formation, l’assistance et la maintenance informatique pour les entreprises ainsi que pour les particuliers.



Nous prenons en compte les particularités de l'équipement de chaque client, afin d'établir une recommandation adaptée à ses besoins.



1. service d'optimisation, d'organisation d'un parc informatique, de solutions "clés en mains" pour les TPE/PME, créateurs d'entreprise, professions libérales... :

- réseau et serveur

- solutions mobiles

- synchronisations et paramétrages

- migration de PC vers Mac

- VPN

- maintenance sur site et prise en main à distance

- organisme de formation agréé (DIF)

- en cours de certification Apple



2. un service d’assistance informatique à domicile pour les particuliers (femmes en activité, retraitées, seniors) - installation des services Internet, téléphone et télévision à domicile - installation du système mac OS X et des applications adaptées

- paramétrage et synchronisation des périphériques (iPhone, iPad, imprimante, appareil de photos...) avec les ordinateurs

- formation Microsoft Pack Office (Word, Excel, Power Point) - formation multimédia (Skype, iTunes, iPhotos…)

- formation messageries mails (Outlook, Entourage, Apple Mail, Thunderbird,...)

- formation Internet (Firefox, Safari, Chrome, Opéra…)

- maintenance de votre ordinateur sur place ou grâce à une prise en main à distance.



www.missmac.fr



