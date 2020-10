Marc AUGUSTIN

Spécialiste de la fosse nasale, DIANOSIC développe des dispositifs médicaux pour traiter les saignements intranasaux ou « épistaxis » et la sinusite chronique . Disruptives, les solutions de DIANOSIC visent à être efficaces, mini-invasives, améliorer la qualité de vie des patients, permettre un retour rapide au domicile et réduire les coûts de prise en charge.

DIANOSIC est lauréat du concours I-Lab 2019, organisé par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, conjointement avec BPI France

DIANOSIC est incubée par SEMIA à Strasbourg et bénéficie de l'écosystème Medtech Alsacien (BioValley France, région Grand Est, SATT Conectus)



