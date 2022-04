Emmanuel PARODI

ISG et Expert Comptable, j'ai évolué en environnement international, comme Manager d'audit (PWC), puis en qualité de Directeur Financier (de Sanofi Pasteur Europe, Bell + Howell, Hays, Business & Decision et maintenant Smile).

J'ai conduit de nombreux changements et projets, créé ex-nihilo et animé des organisations administratives et financières, mener des fusions et re-structurations, et accompagné les dirigeants dans leur prise de décision.



Mes compétences :

Comptabilité

Conduite du changement

Consolidation

Contrôle de gestion

Directeur Financier

Fusions acquisitions

IFRS

Juridique

Optimisation

optimisation fiscale

Paie

Réduction des coûts

Reporting

Restructurations

Stratégie