Amélie RINGEARD

Forte de plus de 10 ans d'expérience auprès d'institutions, d'entreprises et d'associations culturelles, je suis aujourd'hui disponible pour travailler ensemble à votre projet de Communication globale et tout support - Événementiel - Coordination d'équipe et pilotage de projet - Conseil.



Mes compétences :

Programmation neuro-linguistique

Conseil en communication

Scénario - Production - Réalisation audiovisuelle

Photographie - Création

Logiciels PAO et web

Création événementiel