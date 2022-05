Marina DELAFOND

J'ai crée "Once Upon a Cake" en avril 2011.

Je réalise et vends mes pâtisseries: Cupcakes, Carrot cake, Cheesecake, Cookies, Brownie, Moelleux, Tartes...

Vous pouvez me trouver tous les samedis matins sur le marché de Saxe-Breteuil dans le 7ème arrondissement à Paris.

Je propose aussi mes gâteaux à des salons de thé, des restaurants et aux particuliers qui peuvent commander par téléphone ou par mail 7j/7j.

Et pour les plus gourmands qui veulent apprendre mes secrets de cuisine, je donne des cours à domicile de cupcakes pour enfants et adultes, tous les jours!



Tous les renseignements, photos et contacts sur mon site:

http://www.onceuponacake.fr



Mes compétences :

pâtisserie

Salon