Amélie ROUMI - MALYS

Diplômée de l’IFM et Négocia, j'ai effectué un parcours constant dans la mode et le retail.

Après 10 ans à des postes commerciaux et une expérience de chef d'entreprise, j'ai évolué dans le monde du discount et de l'eCommerce chez Vente-privée.com. Ma fonction en tant que responsable du développement chez Marques Avenue ajoute une corde « immobilière » à mon arc.







Mes compétences :

Décoration

Mode

Négociation commerciale

Négociation achats

Négociation immobilière

ECommerce

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Achats

Management

Business development

Gestion de projet

Immobilier

Développement commercial

Retail marketing