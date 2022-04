Amélie ROUSSEAU - e-mail : ameliechevreau@hotmail.com

36 ans - Mariée - 2 enfants - Permis B + Véhicule

Master en Marketing Opérationnel option Communication

Formation d’auditrice qualité ISO 9001



Avec plus de 10 ans d'expérience au sein d'une agence de développement économique, j’ai pu découvrir toutes les facettes de l’accompagnement des entreprises et des territoires, de la communication et du marketing territorial.

De nouvelles missions s'ouvrent à moi aujourd'hui au sein de CM'IN, en particulier la gestion d'un projet immobilier passionnant sur le site du CM 101 sur l'agglomération de Chartres.



Mes compétences :

Auditrice

Auditrice qualité

Chef de projet

Communication

Communication - Marketing

Evénementiel

Marketing

Organisation

Organisation evenements

Prospection

Qualité

Gestion de projet