Amélie ROY

Assistante au sein du service déploiement d'ICar Systems, je suis rattachée au directeur du service. Je suis à la fois son assistante mais aussi celle des collaborateurs du service.

Je travaille en équipe avec les chefs de projets pour les assister dans la construction des plannings, l’affectation des ressources, le suivi financier et administratif des projets.

De plus, j'organise de façon autonome le planning des consultants (une dizaine) en planifiant les prestations, dites d'après-vente, commandées par les clients.

J’assiste aussi le responsable du service pour le bon fonctionnement de celui-ci et je lui reporte un certain nombre d’indicateurs liés à l’activité du service.

Enfin j’ai aussi un rôle d’’interface avec les interlocuteurs d’autres services de l’entreprise (service commercial, DAF, direction produit …).



