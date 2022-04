Amelie SALAUN

Titulaire d'un DUT Mesures Physiques et d'un doctorat en Science des Matériaux, j'ai acquis plus de 5 ans d'expérience professionnelle en tant qu'ingénieur Process et/ou Caractérisation de matériaux en couches minces et je suis à la recherche d'un poste technique similaire en R&D, avec de fortes intéractions au sein d'une équipe, et la possibilité de collaborer avec des partenaires extérieurs en France et à l'Etranger. Mon aisance relationnelle et ma capacité à écouter et partager sont souvent des qualités qui sont appréciées. Mon intégrité est également une force au quotidien.



Mes compétences :

Anglais courant, Allemand notions

Accompagnement et formation des utilisateurs

Analyse physico chimique des matériaux

Electronique et microélectronique

Management opérationnel

Gestion de projets : spécifications, reporting

Auteur de publications et communications

Collaborations industrielles et académiques

Gestion de projets de recherche à visée industriel

Semiconducteurs

Informatique : traitement d'images et de données

Suivi/contrôle d'équipements en salle blanche

Ingénierie des couches minces : dépôts/caractérisa

Mise en production d'un équipement