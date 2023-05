Tiffanie HAMIMED

Randstad Search & Selection est le Cabinet de Recrutement et d'Approche Directe du Groupe Randstad, numéro 2 mondial de services en Ressources Humaines.

Nous mettons à la disposition de nos clients une offre complète de services liée à la recherche et l'évaluation de candidats :

- recrutement par annonce

- approche directe

- détection de potentiel

- évaluation des candidats

- audits de recrutement

- gestion d'opérations de recrutement nationales et internationales



Mes compétences :

GPEC

Formation

Gestion des talents

Conseil RH

Recrutement

Recrutement cadres

Conseil en recrutement

Bilan de carrière

Gestion des compétences

Accompagnement à l'emploi