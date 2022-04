Amélie SALLON

J'ai débuté par des études en océanographie en France puis au Canada et participé à plusieurs missions en Arctique, Atlantique et Méditerranée. J'ai ensuite intégré le laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-mer au poste d'ingénieur d'étude pendant 2 ans où j'ai pu organiser deux missions scientifiques européennes et intégrer l'équipe de plongeurs pro.

Suite à une rencontre, j'ai intégré un laboratoire de prélèvement d'air amiante où j'ai été préleveur puis assistante qualité où j'ai pu participer, avec l'équipe en place, à l'obtention de l'accréditation Cofrac selon l'iso 17025. Ensuite en tant que responsable qualité et technique, j'ai élaboré le SMQ d'un laboratoire d'analyse amiante (process qualité et technique + métrologie).

Souhaitant développer mes compétences en QSE, j'ai intégré l'EI.CESI afin de réaliser un Mastère Spécialisé Management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement à Aix-en-Provence. J'ai réalisé mon année d'alternance au sein de l'entreprise OTIS. J'ai eu la chance de travailler en collaboration avec mon tuteur ingénieur sécurité et environnement de la région sud est. J'étais chargé de l’élaboration et du suivi du plan de formation (formations amiantes, CACES, SST, personnel intervenant en centrale nucléaire, …). J’ai également collaboré au suivi et à l’analyse des accidents, animé des réunions sécurité, réalisé des flashs de communication et des vidéos sécurité et participé à la mise à jour du document unique. J’ai également contribué au maintien des différentes certifications de l’entreprises en participants aux audits de renouvellement (ISO 14001v2015 et CEFRI).



J'ai validé mon diplôme par une thèse professionnelle portant sur le développement du leadership sécurité des managers de proximité de collaborateurs itinérants, avec l'obtention de la note de 98/100 et les félicitations du jury.



Mon parcours professionnel est à l’image de ma personnalité, curieuse,

persévérante et avide de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Statistiques

Planification de projet

Analyse de données

Norme XP X 43-269

Norme NF X 43-050

Norme NF EN ISO CEI 17-025

Management de la qualité

Conception laboratoire

Amiante

Iso 9001v2015

Iso 14001v2015