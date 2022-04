Amélie SALAÜN

Je recherche actuellement un emploi en région Bretagne, dans le domaine des nouvelles technologies (webmastering, animation de site web, community management...), de préférence dans le tourisme et l'hôtellerie, mais je suis aussi intéressée par tout autre secteur d'activité.



Après l'obtention de mon BTS Ventes et Productions Touristiques préparé au sein du Lycée d'Avesnières à Laval (2011 à 2013), j'ai choisi de continuer mes études en alliant le tourisme aux NTIC, deux secteurs qui me passionnent. Je suis diplômée d'une Licence professionnelle Tourisme et Nouvelles Technologies à l'Université de Marne La Vallée en alternance que j'ai réalisée en alternance chez Atout France.