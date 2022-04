Amélie SALMON

Actuellement juriste au sein de la société SODEXO France, je participe aux procédures entourant la passation des contrats de partenariats, puis assure le suivi de leur exécution : négociation du contrat de partenariat, des sous-contrats principaux (exploitation, construction et interface), term sheet de financement, constitution de la société projet...





J'apporte également mon expertise sur les risques juridiques encourus par la société, quant aux procédures de passation des marchés publics et délégations de service public : analyse des cahiers des charges, risques contentieux ... mais également leur suivi après signature : contestation des pénalités et ordres de services, rédaction de courrier précontentieux, préparation de projet d'avenant, rédaction des contrats de sous-traitance, négociation de fin de contrat ...



En parallèle, je suis, en collaboration avec un cabinet d'avocat, les contentieux déposés tant devant les juridictions administratives que judiciaires, et à titre exceptionnel devrant les juridictions arbitrales.



Mes compétences :

Marché public

Contrat de partenariat

Droit public