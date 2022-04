Amélie SAN MARTIN

Bonjour,



Merci d'avoir cliqué sur mon profil :)



Depuis plus de 3 ans je gère des projets de formation innovants, j'accompagne les équipes terrain dans le développement de leurs compétences et j'aide l'entreprise à se développer en participant aux réponses aux appels d'offres.



N'hésitez pas à lire mon profil pour en savoir plus, ou mieux, à me contacter pour échanger sur les évolutions de la formation et du talent management.



Amélie



Mes compétences :

Formation

Bilan de compétences

Orientation professionnelle

Recrutement

Psychologie du travail

Accompagnement