Amélie SANFILIPPO

Bonjour,



Ci-dessous mes compétences :



Administratives :

Élaborations d’offres commerciales et saisie des bons de commandes ;

Gestion téléphonique et des messageries électroniques ;

Gestion des litiges avec les clients et fournisseurs ;

Gestion du compte formation des salariés : constitution et rédaction des conventions de formation, attestations de présences, attestations de fin de formation ;

Comptabilité simple : élaboration et envoi des factures, avoirs, notes de frais, saisie des paiements ;

Mise a jour des bases de données ;

Tenue du chiffre d’affaires ;

Classement des archives.



Commerciales :

Prospection téléphonique et terrain ;

Développement commercial, fidélisation et suivi de la cliente le professionnelle (collectivités locales, entreprises, associations).



Gestion des marchés publics :

Traitement et suivi des consultations et des appels d'offres de prestations de services (constitution des documents administratifs et techniques jusqu’à la réalisation du cahier des charges technique).



Mes compétences :

Microsoft Office

Marchés publics

Comptabilité

Gestion administrative

Gestion de la formation

Gestion de la relation client

Internet