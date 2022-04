Amelie SCHERER

Je suis une jeune femme dynamique et rigoureuse ayant de réelles compétences en organisation d'évènements et en assistanat.

Travailler sur diverses missions en relation avec différents interlocuteurs, me permet aujourd'hui de bénéficier d'une forte capacité d'adaptation et d'un certain sens de l'écoute.

Habituée à travailler en équipe en tant que collaboratrice ou comme leader, je suis également dotée d'un grand sens de la diplomatie et d'une bonne aisance relationnelle.



Mes compétences :

Organisation

Organisation événement