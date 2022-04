Amélie SECCO

Missions:



*Pilotage et participation aux missions, de planification, de gestion et de coordination des tâches administratives financières et comptables des différentes sociétés



*Véhiculer la politique RH de l'entreprise:



-Piloter et animer des dynamiques de cohésion interne

-Mobiliser les managers sur les sujets de développement RH

-Répondre aux demandes des collaborateurs

-Accompagner les managers et la direction dans leurs décisions relatives aux ressources humaines

-Organisation de réunions avec les Institutions Représentatives du Personnel



*Gérer les emplois et les compétences:



-Mise en place de la GPEC

-Suivi de la classification des emplois

-Suivi du système d'appréciation et de l'évolution des emplois



*Gérer la formation professionnelle:



-Elaboration de plan de formation

-Sélection des prestataires

-Suivi et évaluation des actions



*Gérer les recrutements et la mobilité interne:



-Analyse des besoins/ rédaction des demandes de recrutement et des offres d'emploi correspondantes

-Conduite d'entretien de sélection des candidats

-Suivi de l'intégration

-Gérer la main d'oeuvre intérimaire (besoins, motifs, contrats, relation avec les agences) en mettant à jour le reporting correspondant



*Développer le processus recrutement/ communication:



-Partenariats avec les écoles, salons, développement d'un réseau social...



*Diagnostic et intervention en entreprise:



- Capacité à formuler une question en termes sociologiques (présentation d'une demande, reformulation d'un problème, négociation d'une commande, etc.)

- Maîtrise des techniques d'enquête et d'étude quantitatives et qualitatives standards

- Acquisition d'une logique d'exposition et de démonstration

- Capacité à élaborer des diagnostics sociaux

- Maîtrise de l'ingénierie de projet

- Capacité à gérer les conflits et les tensions institutionnels

- Maîtrise de l'analyse de système



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Chargé de mission

GPEC

Formation professionnelle

Chargée d affaires administratives et financières