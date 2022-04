Amélie SEGUIN

Ma formation généraliste et professionnalisante me permet d’être familière avec les différents droits de la vie des affaires : droits des contrats, procédure civile, droit fiscal, droit social mais aussi la comptabilité et la gestion d’entreprise.



Mes premières expériences professionnelles, volontairement diversifiées, dont vous pourrez prendre connaissance dans mon CV, me permettent de démontrer mes capacités de travail, d’autonomie et de productivité.



J’ai ainsi la responsabilité de constituer une documentation sur des problèmes précis, rédiger des notes de synthèse ou des demandes de consultations juridiques, de faire dialoguer des services et faire aboutir des dossiers contentieux. Mes capacités tant rédactionnelles qu’orales sont soulignées dans mes diverses notations. J’apprécie particulièrement de pouvoir ainsi démêler des situations complexes, d’être au contact direct des opérationnels et de leur apporter une assistance utile et valorisante.

Je suis prête à vous rencontrer à votre convenance afin d’établir avec vous les bases d’une collaboration fructueuse.







Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel